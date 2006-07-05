Уимблдон. Антонийчук успешно выступает по юниорам

Украинская теннисистка Христина Антонийчук вышла в третий раунд Уимблдона среди юниоров. В матче второго раунда украинка, посеяная под 9 номером, в трех сетах сломила сопротивление американки Челси Галликсон: 5-7, 6-3, 6-1. За выход в четвертьфинал Христина поборется с шестой ракеткой турнира Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

Отметим, что Христина успешно стартовала и в парном разряде. Украинско-румынская пара Антонийчук/Дулгеру, посеяный под 1 номером, обыграла британскую пару Джеймс/Рэй со счетом 6-3, 6-2.

Сообщает сайт Андрея Медведева