На Всемирной Гимназиаде юные пловцы завоевали 11 наград

В Греции, на Всемирной Гимназиаде юные украинские пловцы собрали богатый урожай медалей. Команда Украины завоевала 11 наград: 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых, сообщает «Наш спорт»

Любовь Король завоевала в Греции 3 золотых награды. Наша спортсменка победила на дистанции 100 метров баттерфляем (результат 1:01.00), а также стала победительницей в составе нашей команды в эстафетах 4х100 м комплексом и 4х100 м вольным стилем.

Дарья Степанюк с результатом 26.61 сек выиграла заплыв на 50 метров вольным стилем. Второе место на этой дистанции заняла ещё одна наша спортсменка Ольга Данилюк. Победителем заплыва на 100 метров вольным стилем стал Александр Исаков (52.20 сек). Также Исаков занял 2 место в заплыве на 100 метров баттерфляем (56.44 сек) и стал серебряным призёром в составе командной эстафеты 4х100 метров комплексом. Шестую золотую медаль для нашей сборной завоевала Ксения Скрипель, которая победила на 200-метровке баттерфляем (2:16.44 мин).

Бронзовыми призёрами Гимназиады стали Сергей Киселёв (50 метров вольным стилем) и Мария Ливер (100 метров брассом).