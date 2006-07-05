Китайцы умирают от футбольных переживаний

Одиннадцать китайских любителей футбола умерли от переживаний во время просмотра трансляций матчей чемпионата мира, который проходит в Германии. Об этом в среду сообщает местное издание The Beijing Morning Post.



Как сообщается, несмотря на то, что команда Китая не пробилась в финальную часть мирового первенства, смертность от футбольных переживаний за телевизионным экраном в этой стране оказалась самой высокой.

Всего, по данным цитируемого изданием источника в интернете, во всем мире до полуфинальных поединков мирового первенства зафиксировано 50 случаев смерти во время просмотра футбольных трансляций из Германии, передает «РИА«Новости».