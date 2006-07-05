ЧМ-2006. Французского петуха не пустили на финал

Живой символ сборной Франции, петух по имени Бальтазар, не сможет присутствовать на полуфинальном матче сборных Португалии и Франции. ФИФА не разрешила проносить талисман на трибуны стадиона, сообщает РТР-спорт.



ФИФА издала циркуляр о запрете проноса на спортивные объекты животных. Таким образом, ни петушок, ни его хозяин Клеман Томашевски, не смогут увидеть матч сборной Франции. Бальтазар побывал более, чем на 60 матчах французской сборной и, как правило, приносил ей удачу. Федерация футбола Франции намерена просить ФИФА, чтобы для петуха было сделано исключение, и Бальтазар смог присуствовать на матче любимой команды.