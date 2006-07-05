В Украине могут не провести Евро-2012 из-за Польши

В польском футболе разгорелся коррупционный скандал, который привел к отставке президента польской ассоциации футбола Михала Листкевича. Это событие, прогнозируют украинские специалисты, может снизить шансы общей заявки Украины и Польши на проведение финальной части чемпионата Европы 2012 года, сообщает «Наш спорт»

Напомним, что именно президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис и Михал Листкевич 31 мая презентовали общую кандидатуру Украины и Польши в конкурсе на проведение Евро-2012 в УЕФА. Победитель в конкурсе будет определен в декабре этого года.

В то же время президент Профессиональной футбольной лиги Украины Равиль Сафиуллин считает, что "скандал в польском футболе и отставка Михала Листкевича не должны повредить общей кандидатуре Украины и Польши на проведение чемпионата Европы. Ведь это уже давно вышло за пределы федерации одной страны - теперь все будет решаться при голосовании кандидатура стран, а не федераций".

Польское правительство уже заказало расследование деятельности национальной ассоциации футбола (PZPN). Министерство юстиции Польши и следователи заявили, что они подозревают в коррупции других должностных лиц в ассоциации футбола страны. "Нам поступали сигналы в последние месяцы, мы должны отреагировать. Мы не предпринимали никаких шагов во время чемпионата мира по футболу, но теперь для них пришло время", - сказал премьер-министр Польши Казимир Марцинкевич. После начала скандала Михал Листкевич объявил о своей отставке. Официально отставка может быть принята на следующих собраниях членов ассоциации.