Болельщики сборной Франции забили насмерть фаната Бразилии

Отголоски четвертьфинального матча между сборными Бразилии и Франции, где чемпионы-2002 сложили свои полномочия, до сих пор дают о себе знать. Трагическое известие пришло из Кении. Там в местечке Сиайя болельщики, поддерживавшие французскую команду забили до смерти молодого фаната бразильской сборной.

«Они шли домой после просмотра трансляции матча, когда между ними разгорелся спор о матче», - заявил представитель кенийской полиции Чарльз Гатиари.

Несмотря на то, что в Кении нет приличной футбольной сборной, жители этой страны – рьяные футбольные болельщики, и драки из-за матчей здесь не редкость. Один из прохожих увидел дерущихся и отнес 21-летнего болельщика сборной Бразилии Остина Очинга Окелло к нему домой, где молодой человек скончался. Двое мужчин, избивавших юношу и являвшихся болельщиками Франции, сбежали с места происшествия, передает livesport.ru

Отец убитого преподаватель Джозеф Окелло Омолло опустошен потерей единственного сына: «Это случилось из-за такой простой вещи, как футбольный матч. Я уверен, что эти люди не знают, даже где расположена Бразилия, не говоря уже о том, на каком расстоянии от Сиайи она находится».