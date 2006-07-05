Глава ФИФА извинился перед судьей из России

Президент ФИФА Зепп Блаттер извинился перед российским судьей Валентином Ивановым за резкую критику в его адрес после матча 1/8 финала чемпионата мира Португалия - Голландия.

В той встрече Иванов показал игрокам обеих команд 16 желтых карточек и четыре красных, после чего Блаттер заявил, что Иванову самому нужно было показать желтую карточку.

После того матча Иванову, которому именно во вторник исполнилось 45 лет, не дали обслуживать ни одной встречи на чемпионате (такое решение принял судейский комитет ФИФА), и он отправился домой.

"Я сожалею о том, что случилось, и о тех заявлениях, которые я сделал о его действиях в том матче", - сказал Блаттер во вторник.

"Игроки заслуживали полученных ими предупреждений, и [сами команды] заслуживали желтой карточки, которую я показал Иванову", - добавил президент ФИФА.

По правилам ФИФА, по достижении 45-летнего возраста судьи не имеют права обслуживать международные матчи. Так что поединок Португалия - Голландия стал для Иванова последней встречей такого уровня, пишет «Би-Би-Си»