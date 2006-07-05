Турция закрыла Босфор для грузинских пловцов военного стиля

Грузинский общественный деятель Генри Купрашвили, возродивший древний стиль плавания колхури (со связанными руками и ногами), не получил разрешения от властей Турции на участие в традиционном марафонском заплыве через пролив Босфор. Вместе с Купрашвили соревноваться должны были его 13-летние воспитанники Ираклий Шенгелия и Настя Гривач, передает «Лента.ru»

Решение о запрете было принято оргкомитетом плавательного марафона, работающего при Олимпийском комитете Грузии. "Мне неизвестна и непонятна причина отказа турецкой стороны, и также непонятно, с какой целью мне мешают проплыть самый узкий пролив безопасным стилем со своими воспитанниками. Для того, кто проплыл Дарданеллы, Босфор не может стать новым рекордом", - уверен Купрашвили.

Известный в Грузии историк и политолог возродил древний военно-тренировочный стиль плавания колхури и пригласил нескольких учеников. Широкую известность Купрашвили приобрел в 2000 году, когда за 3 часа и 15 минут переплыл пролив Дарданеллы (около 12 километров).

Пловец уверен, что способен переплыть все проливы мира, но ему мешает отсутствие финансовой поддержки. Последний из сорвавшихся проектов - доплыть от побережья Нью-Йорка до статуи Свободы в День независимости США (4 июля).