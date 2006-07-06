ЧМ-2006. Зидан выводит Францию в финал

В противостоянии сборных Португалии и Франции определился второй участник финала чемпионата мира по футболу.



Фортуна улыбнулась французам. Они обыграли соперников со счетом 1:0. В своей штрафной площади Карвальо сбил Анри, после чего – на 33 минуте – Зидан четко исполнил пенальти.



Напомним, что финальный поединок между сборными Италии и Франции пройдет 9 июля в Берлине (в 21.00 по киевскому времени).



Матч за третье место между командами Германии и Португалии состоится на день раньше – 8 июля – в Штутгарте (в 22.00 по киевскому времени).