ЧМ-2006. Фигу: Франция не сильнее нас

Капитан сборной Португалии Луиш Фигу отметил после полуфинального матча против команды Франции (0:1), что соперник был не сильнее их, сообщает официальный сайт чемпионата мира.



«Я думаю, футбол состоит из взлетов и падений. Мы очень хотели попасть в финал, но нам не повезло. Мы горды тем, что сумели пройти так далеко и мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Это футбол, иногда твой соперник бывает лучше, чем ты, но удается выиграть. Я не думаю, что Франция была сильнее нас. Я горд, что был частью этой команды», - сказал Фигу, передает «Советский Спорт».