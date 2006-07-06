Сегодня – жеребьевка финала ЧЕ-2006 по гандболу среди женщин

Сегодня, 6 июля, в Гетеборге состоится жеребьевка финальной части Чемпионата Европы-2006 по гандболу среди женских команд.



Сборная Украины находится во второй корзине "посева ". Компанию "сине-желтым" составили команды Германии, Испании, а также Сербии и Черногории.



В первой корзине находятся коллективы Норвегии, Дании, Венгрии и России. Третий "квартет" составили гандболистки Словении, Австрии, Франции и Хорватии.



В конце концов, в четвертую корзину попали команды Швеции, Голландии, Македонии и Польши .

Следует отметить , что шведки на правах хозяек имеют право избрать себе группу после "посева" команд из первых трех корзин.



В предварительном групповом раунде соревнований будет сформировано 4 группы, в каждой из которых соответственно будет 4 сборные.



Это уже 7-й чемпионат Европы, и украинки ни единого из предыдущих первенств не пропускали. Наилучшим их выступлением на нем остается "серебро" 2000 года .



В этом году Чемпионат Европы по гандболу среди женских команд будет проходить на площадках Швеции с 7-го по 17-е декабря, передает СпортОнлайн.