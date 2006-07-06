На Уимблдоне зрителей охраняет сокол

Покой на "Уимблдоне" охраняет сокол по кличке Финнеган. Именно он следит за тем, чтобы игрокам и зрителям не мешали голуби.



Как только в поле его зрения попадает "птица мира", Финнеган срывается с крыши центрального корта и нападает на голубя, сообщает 1raketka. "Обычно на "Уимблдоне" голуби собираются стаями, можно увидеть за раз по 20 или 30 голубей, но теперь мы держим это количество на допустимом уровне. Но речь идет только о профилактике. Финнеган не убивает голубей, он их только пугает", - сказал Уэйн Дэвис, владелец сокола, передает «SPORT.RU».