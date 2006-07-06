Бокс. Известному тренеру заплатили… футболкой

Известный тренер Фредди Роуч не сможет из-за сильной простуды секундировать чемпиону IBF в первом среднем весе Роману Кармазину, который встречается 8 июля с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Корри Спинксом. Ходили также слухи, что команда Кармазина не заинтересована оплачивать присутствие опытного тренера в своем углу во время боя, сообщает ALLBoxing.ru.



"В прошлый раз со мной рассчитались футболкой, - пошутил Роуч. - Не исключено, что она была российского производства, а поэтому была очень дорогой".



Роуч полагает, что российский боксер превосходит Спинкса в физической силе и одержит верх в этом поединке.



"Сначала противники будут вести тактический бой, а затем кто-нибудь захватит лидерство, - дал свой прогноз Роуч. - Я полагаю, что Роман захватит преимущество и победит за счет превосходства в силе. Но бой будет в родном городе Спинкса, и ничего нельзя знать наверняка".