Наставником «Реала» станет итальянец Капелло

Итальянский тренер Фабио Капелло согласился возглавить мадридский "Реал", сообщает AFP. Официально о подписании трехлетнего контракта будет объявлено в четверг в 14:00 по московскому времени. Сайт клуба подтвердил эту информацию: "Следующим тренером "Реала" будет Фабио Капелло. Он прибудет в Мадрид в течение ближайших часов".



В последнее время итальянец работал с туринским "Ювентусом" и выиграл с командой титулы чемпиона страны 2005 и 2006 года. Капелло собирался перейти на одну из руководящих должностей, но в связи с крупным скандалом в итальянском футболе ("Юве" грозит перевод в серию С1) решил покинуть клуб, не дожидаясь результатов судебного разбирательства.



Инициатором приглашения Капелло в "Реал" стал новый президент команды Рамон Кальдерон, победивший на недавних выборах. "Фабио - настоящий победитель. За последние три года наш клуб не выиграл ни одного трофея, так что это качество наставника является особенно ценным", - считает Кальдерон.



Десять лет назад (в сезоне-1996/97) Капелло уже работал с "Реалом" и тогда привел команду к победе в чемпионате Испании. По сведениям испанских СМИ, наставник собирается укрепить состав мадридского клуба несколькими футболистами, в число которых входят Мамаду Диарра (Мали, "Лион"), Эмерсон (Бразилия, "Ювентус") и Франсеск Фабрегас (Испания, "Арсенал").



Кроме того, новый президент Кальдерон обещал переманить в "Реал" звездного полузащитника "Милана" Кака (Бразилия).