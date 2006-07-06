Зидан станет Президентом Франции?

Зидан – будущий Президент Франции… Такого мнения придерживаются все футбольные болельщики, собравшиеся вчера на Елисейских полях.



Они считают, что не смогут расстаться с таким выдающимся человеком, который сплачивает всю нацию как никто другой, передает «Утро.ru». Так как Зидан после чемпионата мира завершает карьеру, то болельщики считают что есть только один выход из ситуации - поставить Зидана на пост президента Франции!



Франция во вчерашнем матче победила Португалию и вышла в финал Чемпионата Мира 2006 в Германии. Единственный гол забил именно Зидан.