На Суперкубке «Динамо» и «Шахтер» выставят сильнейшие составы

Как уже сообщалось, 16 июля в Одессе состоится матч Суперкубка между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». Это будет уже третий по счету розыгрыш Суперкубка. В 2004 году им владели динамовцы, а в 2005-ом – футболисты «Шахтера».



Последнее время ходило немало разговоров, что предстоящий поединок не будет вызывать большого интереса у спортивной общественности, поскольку, дескать, динамовцы не выставят на него основной состав. Эти слухи на сегодняшней пресс-конференции развеял исполнительный директор Профессиональной футбольной лиги Украины Анатолий Попов, передает корреспондент «Главреда».



Попов: «У меня была беседа по поводу суперкубкового матча с президентом ФК «Динамо» Игорем Суркисом. И он сообщил, даже при учете того, что многие игроки клуба участвовали в составе сборной на чемпионате мира и перенесли большие нагрузки, киевское «Динамо» выставит на Суперкубок свой основной состав.»



Кроме того, отметил Анатолий Попов, вопрос о снятии лимита на легионеров, скорее всего, будет решен положительно.



По поводу места проведения матча исполнительный директор ПФЛ сказал: «Выбор пал – и уже в третий раз - на Одессу не случайно. Прежде всего, учитывалась достаточная удаленность ее от городов, представляющих команды. Большую роль в выборе сыграли достаточно хорошая спортивная инфраструктура и качество поля. Кроме того, Одесса имеет значительный опыт по организации подобных игр. Немаловажно, также, и то, что здесь дисциплинированные болельщики, по настоящему любящие футбол.»



Анатолий Попов также сообщил, что «Шахтер» уже закупил 10 тысяч билетов для своих фанатов. Столько же планирует приобрести и киевское «Динамо». К слову, стоимость билетов на стадион – от 20 до 75 гривень. Учитывая такую низкую цену, можно ожидать, что желающих посмотреть матч «вживую» будет очень много.