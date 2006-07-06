Киевское «Динамо» разгромило «Аустрию» - 6:1

В Лустенау (Австрия) состоялся товарищеский футбольный матч между местной командой «Аустрия» и киевским «Динамо».



Динамвоцы значительно превосходили соперника, о чем говорит и счет – 6:1 в их пользу. Причем, четыре гола в свой актив записал динамовский форвард Максим Шацких.



«Динамо» играло в таком составе: Рыбка (Луценко, 46), Маркович (Ещенко, 46), Саблич (Мандзюк, 60), Родольфо, Имедашвили, Корреа, Юссуф (Михалик, 60), Белькевич (Чернат, 46), Диого Ринкон (Нинкович, 46), Шацких, Марцваладзе.



Голы у «Динамо»: Шацких, 3 (1:0). Диого Ринкон, 13 (2:0). Шацких, 20 (3:0). Шацких, 69 (4:1). Чернат, 78 (5:1). Шацких, 88 (6:1).