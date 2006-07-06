Бриггс: Я обезглавлю Владимира Кличко!

Экс-претендент на мировой титул в супертяжелом весе американец Шеннон Бриггс дал интервью сайту Boxingtalk.com, в котором пообещал, что нокаутирует чемпиона IBF Владимира Кличко в поединке, запланированном на 11 ноября. «Сделка завершена на 90%, — сказал Бриггс. — Контракт на руках у меня уже есть, я только жду, чтобы Шелли Финкель завершил некоторые детали».

Бриггс известен своими трудностями в физподоготовке, однако на этот раз он убежден, что способен провести 12 раундов боя в высоком темпе. «С новым тренером Джеффом Мейвезером мы работаем в том числе и над выносливостью, — сказал Бриггс. — Владимир показал, что он может перевести бой в поздние раунды, но ведь он тоже устает! Однако, главным образом я тренирую свой удар. Люди хотят видеть, как супертяжеловесы сносят друг другу головы. Это я и собираюсь сделать. Я нокаутировал 11 своих последних соперников, и Владимир станет 12-м. Я не собираюсь проводить с ним все 12 раундов боя, но если придется, то я к этому готов. Но я буду стремиться нокаутировать его с первого раунда».

Бриггс также поблагодарил Сэмюэла Питера за совет (Питер посоветовал Бриггсу держаться подальше от левого крюка Кличко), и сказал: «Я это учту, но знаете что? Ему тоже следует поостеречься моего крюка!» Бриггс считает, что он очень вырос со времен проигранного поединка против Леннокса Льюиса. «Я тогда был мальчишкой. Я больше развлекался, чем занимался боксом. Теперь все по-другому. Я выбрался «из грязи в князи», а теперь я опять беден. Я понимаю, что этот бой — огромный шанс для меня. Я могу обеспечить себя, своих детей и внуков, если выйду победителем. Этот Кличко — он богатый парень, ездит на «мерседесе», у него кандидатская степень... У меня всего этого нет. Но я вам вот что скажу: ни один кандидат наук не может победить Шеннона Бриггса! Я дерусь ради тех людей, кто моет машины, работает на заправках. Я делаю это для людей на дне. Теперь я — большая черная надежда Америки! Все эти белые русские — и я, большая черная надежда».

Бриггс добавил, что он очень благодарен Шелли Финкелю, Эмануэлю Стюарду и Владимиру Кличко за предоставленную возможность. «Моя мать сидела на героине, отец умер в тюрьме, так что я очень благодарен всем этим людям за шанс. А также спасибо всем моим поклонникам и критикам, которые заставляют меня работать усерднее. Я обезглавлю Владимира Кличко! Я докажу, что я лучший супертяжеловес в мире!», передает ALLBoxing.ru.