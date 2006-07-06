ФИФА составило список кандидатов на «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан, который закончит свою карьеру после воскресного финального матча чемпионата мира, был включен в список кандидатов на получение престижной премии ФИФА «Золотой мяч», сообщает агентство «Рейтер».



Приз вручается самому ценному футболисту по итогам чемпионата мира. Добавим, что победитель будет объявлен в понедельник. Всего в список из 10 номинантов было включено 4 игрока от сборной Италии и 3 француза, 2 немца и один португалец, передает «Советский Спорт». Украинская футбольная звезда Андрей Шевченко в перечне не обнаружен.



Список кандидатов:



Фабио Каннаваро (Италия), Манише (Португалия), Михаэль Баллак (Германия), Андреа Пирло (Италия), Джанлука Дзамбротта (Италия), Тьерри Анри (Франция), Джанлуиджи Буффон (Италия), Патрик Вьейра (Франция), Мирослав Клозе (Германия), Зинедин Зидан (Франция)