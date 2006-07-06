Украинцы и россияне зажгут на Эльбрусе Факел дружбы

На Кавказ отправилась международная экспедиция команды "Всемирного бега дружбы". Ее цель - занести Факел дружбы на несколько вершин (Эльбрус восточная, Эльбрус западная и Ушба), чтобы еще раз напомнить человечеству о непреходящей ценности мирной и гармоничной жизни, основанной на дружбе, взаимном уважении и взаимопонимании.



Сегодня, 6 июля, спортсмены прибудут в альплагерь поселка Эльбрус, откуда через несколько дней совершат восхождение. В составе команды пять человек: два российских и три украинских альпиниста. Они зажгут факел на каждой из вершин.



Тем временем эстафета "Всемирного бега дружбы", посвященная 61-й годовщине победы над фашизмом, стартовавшая в Москве 30 апреля с отметки нулевого километра, сейчас находится в пути и проходит по территории Красноярского края. Она направляется в Китай, где финиширует 6 августа в городе Хайлар, конечной точке маршрута, сообщили РИА Новости в оргкомитете факельной эстафеты.



Общая длина всех маршрутов эстафеты по России составляет свыше 24 тысяч километров и охватывает 57 субъектов федерации, передает «РИА«Новости».



Бег дружбы по РФ является частью международной факельной эстафеты World Harmony Run, стартовавшей 11 апреля от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, с участием представителей более 80 стран.

Впервые эта эстафета состоялась в 1987 году. Ее основателем и вдохновителем стал известный общественный деятель, легендарный атлет Шри Чинмой - лауреат Премии мира ЮНЕСКО и Премии имени Махатмы Ганди.



Многие известные спортсмены разделяют идею проведения всемирной факельной эстафеты и высказываются в ее поддержку. В их числе - олимпийские чемпионы и чемпионы мира Карл Льюис, Вячеслав Фетисов, Татьяна Лебедева, Николай Валуев, Ирина Привалова и другие.



В России эстафета проводится оргкомитетом "Всемирного бега дружбы" в содружестве с региональными администрациями при поддержке Росспорта и Всероссийской федерации легкой атлетики.