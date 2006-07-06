«Тур де Франс». 4-й этап выиграл король спринта

Победителем 4-го этапа веломногодневки «Тур де Франс» между городами Юи и Сент-Куэнтан стал австралийский гонщик команды "Давитамон-Лотто" Робби Макьюэн. Победа досталась австралийцу, который на коротких отрезках способен развивать сумасшедшие скорости. Велогонщик в очередной раз доказал свои выдающиеся спринтерские качества, сумев опередить конкурентов. Второе место досталось испанцу Исааку Гальвесу из Caisse d'Epargne-Illes Balears, а третьим стал Оскар Фрейре (Rabobank), который также считается отменным финишером.

В общем зачете ситуация не изменилась. Том Боонен лидирует, опережая Майкла Роджерса из T-Mobile на 1 секунду. Лучшим из украинцев стал Ярослав Попович. Лидер команды "Дискавери Ченнел" приехал 18-м и поднялся на 24 строку генеральной классификации. Другой украинец Сергей Гончар финишировал 81-м и потерял две позиции в общем зачете — представитель команды "Т-Мобайл" - 11-й и проигрывает лидеру – бельгийцу Тому Боонену почти 20 секунд, пишет «СпортОнлайн»