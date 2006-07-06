Армстронг не видит смысла судиться с прессой во Франции

Адвокаты семикратного победителя «Тур де Франс» Лэнса Армстронга заявили, что бывший спортсмен не намерен больше судиться во Франции со СМИ, обвиняющими его в использовании допинга, пишет «СпортОнлайн»

"Мы выиграли дело против страховой компании в Техасе и против Times в Лондоне. Судиться еще во Франции - пустая трата времени и денег. Те, кто интересуется происходящим, уже составили себе представление, что все обвинения в адрес нашего клиента - клевета", - говорится в сообщении адвокатов Лэнса Армстронга.