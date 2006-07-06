Теннис. Уимблдон остался без представителей Украины

В парном разряде теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдон украинские теннисистки Юлиана Федак и Татьяна Перебийнис в четвертьфинале уступили немецко-американскому дуэту Анна-Лена Грюнефельд – Меган Шонеси, пишет «СпортОнлайн»

Две победы отделяют швейцарца Роже Федерера от получения четвертого титула чемпиона английского "Уимблдона". Напомним, накануне в четвертьфинале он одолел хорвата Марио Анчича. 105 минут и трижды по 6:4 – победа несменного короля мирового тенниса последних четырех лет. В полуфинале Федерер встретится с 34-летним Йонасом Бйоркманом, который почти за 4 часа отправил домой 14-го сеянного чеха – Радека Штепанека: 7-6, 4-6, 6-7, 7-6 и 6-4.

В другом полуфинале победитель испанско-финской пары: Рафаэль Надаль – Ярка Ниеминен будет экзаменовать Маркуса Багдатиса. Киприот неожиданно выбил из соревнований звездного австралийца Лейтона Хьюита: 6-1, 5-7, 7-6 и 6-2.

Канадско-багамская пара Даниэль Нестор и Марк Ноулес записали свои имена на скрижали "Уимблдона" как победители самого длинного поединка за всю историю турнира в Лондоне. 6 часов и 9 минут длилось их противостояние со шведско-австралийским дуэтом Аспелин-Перри. На победу в последнем сете 23:21 Нестор-Ноулес выиграли 193 минуты.