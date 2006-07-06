Бокс. Кальзаге готов завершить карьеру

Чемпион IBF и WBO во втором среднем весе Джо Кальзаге сообщил, что проведет еще максимум три-четыре поединка, после чего уйдет из бокса. 34-летний валлиец недавно получил травму руки, из-за чего ему пришлось отменить защиту поясов, пишет AllBoxing.Ru. «Я мог бы продолжать боксировать до 40 лет и оставаться чемпионом, но я не хочу совершать ошибки и напрасно рисковать», — так прокомментировал свое решение Кальзаге.

В прошедшую пятницу Рикардо Торрес впервые вышел на ринг после неудачной, но впечатляющей попытки отобрать титул чемпиона WBO в первом полусреднем весе у Мигеля Котто. В Колумбии Торрес легко победил Карлоса Донкиса, отправив его в нокаут во втором раунде. Следующий бой Торреса запланирован на 26 августа. Ожидается, что он встретится с Генри Брюссельсом, известным своим недавним поражением Флойду Мейвезеру-младшему.