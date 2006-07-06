Отменен поединок Каннингем-Джонс

Отменен поединок за вакантный титул IBF в первом тяжелом весе между американским боксером Стивом Каннингемом, возглавляющим сейчас рейтинг-лист IBF, и панамцем Гилермо Джонсом, занимающим вторую строчку этого рейтинга, который должен был состоятся в эту субботу в Сент-Луисе в одном шоу с поединком Кармазин-Спинкс, сообщает AllBoxing.Ru.

По неподтвержденной пока информации причиной отмены стала госпитализация Гилермо Джонса из-за повышенного кровяного давления. В то же время представители возглавляемой Доном Кингом промоутерской компании уже сделали предложение экс-чемпиону WBC в первом тяжелом весе Уэйну Брейтуэйту заменить Джонса, однако результаты этих переговоров пока неизвестны.