В Magneti Marelli удивлены решением FIA

Представители итальянской компания Magneti Marelli, которая много лет поставляет электронику для команд Формулы-1 (Renault, Ferrari, Red Bull, Toro Rosso и Midland F1) и других гоночных чемпионатов, удивлены решением FIA, которые предпочли Microsoft при определении победителя тендера на изготовление унифицированного блока управления двигателем, передает F1News.Ru

Андре Верстиг, управляющий Magneti Marelli: "Объединившись с компанией Pi, мы подали заявку на участие в тендере и не без оснований рассчитывали на победу. Увы, федерация руководствовалась другой логикой, выбрав предложение Microsoft, что на самом деле удивительно. Разумеется, мы продолжим сотрудничество с командами, но, как и прежде — частным образом".