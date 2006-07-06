В BMW доработали спорное антикрыло

Спорная аэродинамика BMW Sauber вызвала недовольство представителей других команд, но формально они не могли подать протест — антикрыло выдерживало все статические нагрузки, предписанные регламентом. Перед гонкой в Индианаполисе технические службы FIA опечатали связку верхнего и базового элементов, а после нее рекомендовали изменить конструкцию, повысив ее жесткость, что и было сделано. Новая конструкция сейчас проходит обкатку в Хересе и планируется к использованию в следующем Гран-при, пишет F1News.Ru