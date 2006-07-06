Фехтование: украинцы продолжают сбор медалей на ЧЕ

В Измире (Турция) на чемпионате Европы по фехтованию в первые два дня соревнований представители Украины завоевали 3 награды.

Во вторник Ольга Харлан дошла до финала в состязаниях саблисток, и только в борьбе за золото проиграла россиянке Софье Великой 14:15. Елена Хомровая и Галина Пундик завершили выступление на стадии 1/8 финала.

Вчера на чемпионате Европы определялись призёры в мужской сабле и женской рапире. Владимир Лукашенко принёс Украине второе серебро. Наш саблист в четвертьфинале одолел россиянина Станислава Позднякова (15:13), в полуфинале победил француза Жюльена Пийета (15:11), а в финале уступил россиянину Алексею Якименко (11:15). Отметим успех 20-летнего Дмитрия Бойко, который вышел в четвертьфинал, где проиграл Флорину Заломиру из Румынии 13:15.

Бронзу в женской рапире вчера завоевала Надежда Казимирчук. В полуфинале Надежда в упорной борьбе уступила россиянке Логуновой (13:14). По ходу турнирной сетки Казимирчук вывела из борьбы титулованных и солидных сопрениц: итальянку натали Моллхаузен (15:10), Ольгу Алексееву из Эстонии (15:10) и Ольгу Цыган из Польши (15:10). Ева Выборнова выбыла в 1/16 финала, а Яна Шемякина и Ольга Партала вынуждены были прекратить борьбу уже на стадии 1/32 финала.

Сегодня на чемпионате Европы проходят командные состязания в сабле (женщины) и шпаге (мужчины). Наши шпажисты проиграли сборной Австрии 44:45, а в турнире за 9-16 места уступили Бельгии (44:45). Очередными противниками наших шпажистов станут хозяева чемпионата, турки, пишет «Наш спорт»