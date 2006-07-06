Юные украинские легкоатлеты ведут охоту на рекорды

На Всемирной Гимназиаде, которая завершилась в Греции украинские легкоатлеты выступили не только на призовые места, но и на высокие рекордные результаты, пишет «Наш спорт»

В метании копья крымчанка Вера Ребрик улучшила свойже юниорский и юношеский рекорды. Победу в Греции Вера добыла с результатом 59.64 метра, это новый рекорд Украины для 19-летних и 17-летних.

Станислав Сегеда занял в толкании ядра 2 место, но результат 20.65 метров стал новым юниорским и юношеским рекордом Украины.

В тройном прыжке победили Шериф Эль Шериф, которому до личного рекорда не хватило 7 сантиметров (киевлянин прыгнул на 16.11 метра) и Аня Князева, которая победила с результатом 13.24 метра.

В метании диска Никита Нестеренко победил с сенсационным результатом 68.35 метра. До рекорда Украины, который был установлен ещё в 1988 году 15-летнему днепропетровцу не хватило 53 сантиметров. Результат юного атлета в Греции стал 4-м результатом в метании диска в истории украинской лёгкой атлетики.

В состязаниях по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко победил с высоким результатом 2.20 метра. Бронзовыми призёрами игр стали Андрей Мартынюк (метание молота) и Иван Еремин (прыжки с шестом).