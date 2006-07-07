Зинедин Зидан употребляет наркотики?

Лидера сборной Франции подозревают в употреблении марихуаны. Скандальный снимок, послуживший поводом для подобных домыслов, был сделан накануне игры французов с португальцами.



В окне одного из номеров мюнхенского отеля, где проживала сборная Франции, папарацци разглядели Зинедина Зидана, смачно покуривающего сигаретку. Была она набита обычным табаком или наполнена марихуаной - неизвестно, однако в прессе уже появились анонимные подтверждения того, что из номера Зидана в тот вечер доносился характерный запах травки. Весьма двусмысленно выглядит на этом фоне и заявление Зинедина о том, что в преддверии воскресного финала для него сейчас главное - «хорошо отдохнуть». Об этом передает «КП».