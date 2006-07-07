ЧМ-2006. Кузнецов: В раздевалку заходил Ющенко и какой-то из Кличко

Тренер сборной Украины Олег Кузнецов ответил на ряд вопросов «КП в Украине». В частности о том, как Президент поздравил команду…



- Известно, что после игры Украина – Италия Президент Украины Виктор Ющенко заходил к вам в раздевалку. Что сказал? Ругал?



- Нет, ничего подобного. Сказал, мол, ничего страшного не произошло. Поблагодарил за то, что достойно представляли Украину на чемпионате мира, пожал всем руки. Часы подарил и еще кое-какие подарки от своего имени игрокам и тренерам. Не только Ющенко был, кстати. Супруга его тоже заходила. Боксер Кличко…



- Который из них – Виталий или Владимир?



- А я их не различаю – уж очень похожи. Поэтому не знаю даже.



- Вы как игрок участвовали в двух чемпионатах мира. Этот – третий, но уже в роли тренера. Ощущения принципиально отличаются?



- Не сказал бы, что так уж отличаются. Хотя разница есть. Дело в том, что в Мексике в 1986-м и в Италии в 1990-м мы жили на загородных базах, нас никуда не отпускали, поэтому мы самого духа чемпионата мира ощутить не могли. Тренировки, матчи, тренировки, матчи… В этот раз было почти то же самое: проснулись – покушали – потренировались – отдохнули - потренировались – посмотрели вечером футбол немного – и спать. Но когда выезжали на матчи, то футболисты могли и с болельщиками встретиться, и с родными. Пресса и телевидение тоже более свободно к нам попадали, чем в те времена.