ЧМ-2006. Путин признался, за кого будет болеть в финале

Владимир Путин будет болеть за ту команду в финале чемпионата мира по футболу, которая будет демонстрировать наиболее красивую игру.



В воскресенье победитель Кубка мира определится в матче сборных Италии и Франции, который пройдет на стадионе в Берлине.



"В финале чемпионата нашей команды нет, поэтому я буду болеть за тех, кто будет демонстрировать красивую, классную игру. Сама игра покажет", - сказал президент России на интернет-конференции в четверг.



По его мнению, и итальянская, и французская команды достойны финала.



"Играли просто блестяще", - отметил Путин. Он признался, что французская команда произвела на него впечатление слаженной, хорошо функционирующей машины с явными лидерами и блестящими игроками.

"А напор, который продемонстрировали итальянцы, тоже говорит о потенциале этой команды", - добавил президент.



"И у той, и у другой есть реальные шансы стать чемпионами мира", - считает Путин, передает «РИА«Новости».