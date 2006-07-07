ЧМ-2006. Немки мечтают выдать дочерей за Клинсманна

Главный тренер сборной Германии по футболу Юрген Клинсманн, несмотря на проигрыш в полуфинале ЧМ сборной Италии, превратился на родине в нового мессию, особенно в глазах «прекрасного пола».



Об этом свидетельствуют результаты сразу двух опросов общественного мнения, проведенных авторитетным социологическим институтом «Форса». Первый из них был заказан женским журналом «Фрау им Шпигель», второй - телеканалом Н-ТВ.



Согласно первому опросу, большинство немок считают, что главный тренер национальной сборной вдохнул в немецкий народ смелость и мужество. 75% немецких женщин убеждены, что благодаря сочетанию дисциплины и способности воодушевлять, Клинсманн покончил с упадническим духом в Германии. 44% немок были бы готовы представить его в роли зятя. 36% считают, что он вообще герой, сообщает ИТАР-ТАСС.