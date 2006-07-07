ЧМ-2006. Блаттер предлагает увеличить размеры ворот

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Зепп Блаттер заявил, что команды - участницы чемпионата мира должны забивать больше голов. На данный момент на ЧМ-2006 забит 141 мяч, а средняя результативность составляет 2,27 гола за игру, сообщает АР. Этот показатель был хуже только в 1990 году (2,21).



Однако если в матче за третье место (Германия - Португалия) и в финале (Италия - Франция) команды не смогут поразить ворота друг друга (послематчевые пенальти в зачет не идут), то средняя результативность первенства планеты в Германии станет худшей в истории.



"Команды показывают неплохой футболу, но голов слишком мало, - считает Блаттер. - А болельщики не могут быть довольны, когда забивается мало мячей. Голы - это суть игры. Скоро мы соберем тренеров, судей, врачей и других специалистов, работавших на чемпионате мира, и посмотрим, как можно улучшить ситуацию".



В 1990 году после самого малорезультативного на данный момент чемпионата мира в футбольные правила были внесены изменения, главным из которых стал запрет для вратарей брать мяч в руки после паса назад партнера (кроме случаев, когда мяч возвращается головой или грудью).



На этот раз, по словам Блаттера вновь будет рассматриваться вариант увеличения ширины и высоты ворот, а также изменения в правилах определения офсайда. Однако президент ФИФА не считает целесообразным сокращать число игроков до десяти (это может дать форвардам и полузащитникам больше пространства).

"Поле большое, и для 11 игроков места вполне достаточно, - уверен Блаттер. - Пространства не хватает, когда играть выходят 11 защитников".