ЧМ-2006. Мундиаль закроют Шакира и Доминго

Колумбийская поп-звезда Шакира и испанский тенор Пласидо Доминго выступят на церемонии закрытия ЧМ-2006. Она пройдет во время финального матча турнира (9 июля, Италия - Франция) и будет короткой. По информации из оргкомитета, Шакира споет песню Hips Don't Lie перед началом игры, а Доминго исполнит композицию Willkommen bei uns в перерыве встречи.



"Мы не собираемся устраивать масштабную церемонию закрытия чемпионата, а просто хотим показать, что Германия - это страна, в которой любят петь и радоваться жизни", - заявил Дитер Брелл, отвечающий за организацию представления (общее время - 11 минут).



Кроме Шакиры и Доминго на Олимпийском стадионе в Берлине выступит группа Il Divo, которой доверили исполнить официальный гимн чемпионата мира The Time of Our Lives. На арене будут присутствовать около 400 актеров в одежде футбольных фанатов. Их задача - поддерживать атмосферу праздника.



Любопытно, что Пласидо Доминго так или иначе участвовал во всех чемпионатах мира по футболу, начиная с 1982 года (тот турнир проходил у него на родине). В последние годы он выступал на Мундиалях вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом, но на этот раз организаторы решили обойтись одним Доминго, передает «Лента.ru».