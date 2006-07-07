Шевченко хочет выучить язык жены и сына

Андрей Шевченко дал интервью журналу Chelsea Magazine. Андрей сказал, что все суперклубы Италии были в шоке, когда "Челси" удалось склонить нападающего к переезду в Англию.



Настоящим индикатором успешности "Челси" на мировой футбольной арене должны стать обложки клубного журнала этим летом. Вслед за одним из лучших футболистов Бундеслиги Михаэлем Баллаком, который появился в июльском номере, в августовском на обложке один из лучших игроков серии А - Андрей Шевченко.



"Конечно, это было очень важное решение для меня и "Милана", - сказал Андрей. - Возможно, это было впервые, когда игрок ушел из клуба в рассвете своей карьеры, это было необычно".



"Думаю, что это был не очень болезненный развод. Я только хочу поблагодарить Галлиани и президента Сильвио Берлускони, они всегда очень хорошо вели себя со мной. Они всегда понимали, что я ухожу не из-за денег, а по семейным и спортивным причинам".



Андрей хотел выучить английский язык, на котором говорят его сын и жена. "Мне еще сложно говорить по-английски, но я уже могу понимать, что вы говорите. Моя жена общается с моим сыном на английском, мы все хотим общаться на этом языке. Надеюсь, что через три-четыре месяца это станет возможным".

"Я буду говорить по-английски каждый день на тренировочном поле для меня очень важно иметь возможность общаться с партнерами по команде, тренерами, прессой и болельщиками на английском. В моей семье говорят по-английски, по-русски и по-итальянски. Два языка для ребенка трудновато, три слишком сложно, но в конечном счете он справится. Моя жена сейчас здесь со мной, так что я учусь быстро".



Андрей отзывается о Жозе Моуринью как о настоящем профессионале. "Я всегда говорил, что он серьезный профессионал и очень милый человек, - сказал Андрей о своем новом тренере. - Когда я первый раз с ним встретился, подтвердилось это и многое другое. Он говорил умные вещи, и я очень рад, что мистер Моуринью сказал их, особенно приятно было слышать их из уст одного из лучших тренеров в мире".

"С ним очень интересно разговаривать. Я должен доказать на поле, что он не ошибся, выбрав меня. Я проговорил с ним долго и почувствовал, что он особенный и очень умный человек, как и любой другой, кто знает очень много о футболе", передает CHELSEA-FC.RU.