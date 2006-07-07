Германия снимает «финансовые сливки» с ЧМ

Экономика Германии за последний месяц получила мощный прирост за счёт проведения ЧМ по футболу, основная часть дохода приходится на сувениры и оказание услуг приехавшим болельщикам.



Также к факторам экономического роста австрийский центробанк OeNB приписывает то, что потребители делают покупки, чтобы избежать повышения в следующем году налога на добавленную стоимость, передает «SPORT.RU».



"Чемпионат мира по футболу и эффект от заранее сделанных покупок позволяют Германии ожидать краткосрочный подъём и в следующем месяце" - говорится в экономическом прогнозе OeNB на июль.