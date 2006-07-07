Лучшим молодым игроком ЧМ-2006 признан Подольски

ФИФА признала нападающего сборной Германии Лукаса Подольски лучшим молодым игроком чемпионата мира-2006, который завершается в воскресенье 9 июля.



Напомним, что на протяжении турнира новоиспеченный игрок "Баварии" - Подольски - забил три гола и сыграл важную роль в выходе его команды в полуфинал.

ФИФА выбрала лауреата премии, основываясь на голосовании болельщиков. Кроме Подольски, на титул лучшего молодого игрока ЧМ-2006 претендовали португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси, эквадорец Луис Валенсия, Транкильо Барнетта из Швейцарии и Францеск Фабрегас из Испании, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на Reuters.