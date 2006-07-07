Германия сыграет за «бронзу» ЧМ-2006 в ослабленном составе

Капитан немецкой сборной Михаэль Баллак из-за травмы левого колена не сможет принять участие в матче за третье место на ЧМ по футболу против сборной Португалии, который пройдет в субботу, 8 июля, в Штутгарте, сообщает ИТАР-ТАСС, со ссылкой на Немецкий футбольный союз (ДФБ).



На поле также не выйдет защитник Пер Мертезакер. Он травмировал ногу и в минувший четверг был срочно прооперирован в Мюнхене. Из-за растяжения коленных связок не сможет выступить и защитник Арне Фридрих. Пока не принято решение относительно участия в игре Тима Боровски, который в пятницу на тренировке поранил стопу.



В воротах немецкой команды в матче за третье место голкипера Йенса Леманна займет Оливер Кан. «Он это заслужил», - прокомментировал Леманн. «Я очень рад этой возможности, - сказал Кан. - Третье место на ЧМ-2006 для меня - большая честь». Кан, которого в Германии называют талисманом и «моральным вратарем» немецкой сборной, весь чемпионат провел на скамейке запасных. При этом он показал, что успех команды для него выше личных амбиций. Игра с португальцами станет его единственным матчем на этом футбольном первенстве.