Великому тренеру вручили орден с 10-летним опозданием

Сегодня на торжественной церемонии в доме правительства России президент всероссийской федерации плавания, руководитель аппарата правительства России, министр правительства России Сергей Нарышкин вручил Орден дружбы легендарному специалисту, заслуженному тренеру СССР и России по плаванию Геннадию Турецкому, тренеру четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство"Весь спорт".



Высокая награда была вручена Турецкому c десятилетним опозданием - за заслуги перед государством и высокие достижения по итогам XXVI летних Олимпийских игр в Атланте в 1996 году. Соответствующий указ первый президент России Борис Ельцин подписан 6 января 1997 года. Столь внушительная задержка была связана с тем, что российский специалист с начала 90-х годов проживал в Австралии, а в данный момент работает в Швейцарии.



"Я благодарен всем своим учителям и ученикам, без которых я бы как тренер никогда не состоялся, - сказал Турецкий. - Хотел бы разделить с ними эту награду. В настоящее время я тренирую, консультирую всех российских пловцов, которые ко мне обращаются. Более того, мы с моим самым известным учеником, четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым задумали общий проект, целью которого является подготовка российских спортсменов к Олимпийским играм в Пекине-2008".