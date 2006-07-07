На сборную Украины свалились «лишние» деньги

Национальный оператор мобильной связи Украины компания "Укртелеком" объявила о выплате футбольной сборной, дошедшей до четвертьфинала чемпионата мира в Германии, двух с половиной миллионов гривен (около пятисот тысяч долларов) в качестве премиальных за выступление в Германии.



Победы команды Олега Блохина на групповом этапе над сборными Саудовской Аравии (4:0) и Туниса (1:0) украинские связисты оценили в полтора миллиона гривен, пишет«Спорт Экспресс». Еще миллион гривен футбольная сборная получит за победу над сборной Швейцарии в 1/8 финала мирового первенства.



При этом за победу в 1/4 финала над сборной Италии команда Украины могла получить полтора миллиона гривен, а за выход в финал – два с половиной миллиона гривен. Стоит отметить, что эти деньги украинская сборная получит помимо обещанных президентом Федерации футбола Украины Григорием Суркисом четырех с половиной миллионов евро за выступление на чемпионате мира.