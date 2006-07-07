Обнародованы лучшие «футбольные фразы» всех времен

Билл Шанкли, бывший тренером "Ливерпуля", считал, что футбол важнее жизни и смерти, и болельщики всего мира согласны с этим. Шотландец Шанкли, скончавшийся от сердечного приступа в 1981 году, опередил бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Эрика Кантона в опросе, организованном Plain English Campaign для определения наиболее яркой цитаты представителей мира футбола, передает NEWSru.com.



Шанкли завоевал симпатии болельщиков вот этой фразой: "Некоторые полагают, что футбол - это вопрос жизни и смерти. Я весьма разочарован таким отношением. Могу вас заверить, что он намного важнее этого".



"Мы опросили 10 тысяч болельщиков в 80 странах. Им по-настоящему нравится сила слов Шанкли", - сообщил Reuters представитель Campaign Дэйв Смит.



Страстные слова Шанкли вывели его на первое место в опросе, где он опередил Кантона, который однажды поставил в тупик болельщиков, заметив: "Когда чайки следуют за трейлером, они думают, что сардины будут выброшены в море".



Третье место занял бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн: "Я никогда ничего не предсказываю, и этого никогда не будет".



Комментатор ВВС Джон Мотсон получил два из 10 первых мест. "Я думаю, что это наша самая лучшая победа над Германией после войны", - сказал Мотсон, который однажды заметил, что "чемпионат мира является по-настоящему международным событием".



Бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" Джордж Бест, известный своим распутным образом жизни, занял восьмое место в списке: "Я потратил большинство своих денег на девчонок, пьянку и быстрые машины. Остальное я прокутил".