Буффон может побить рекорд непробиваемости

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может установить новый рекорд непробиваемости в истории чемпионатов мира. Для этого ему необходимо сохранить в неприкосновенности свои ворота в финальной встрече турнира на протяжении 65 минут. Пока на счету голкипера «Скуадры адззуры» 453 сухие минуты, пишет livesport.ru

Любопытно, что рекорд принадлежит соотечественнику Буффона Вальтеру Дзенге, который на чемпионате мира в 1990-м году в Италии отстоял на ноль 517 минут.

Финальный матч между сборными Италии и Франции состоится 9 июля в Берлине на арене «Олимпиаштадион».