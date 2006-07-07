В воротах Германии Леманна заменят Каном

Ворота сборной Германии в матче за третье место против команды Португалии будет защищать Оливер Кан. Причем, ходатайствовал за Оливера его давний недруг Йенс Леманн. На чемпионате мира два голкипера помирились. «Думаю, что в заключительном матче ворота должен защищать Оливер. Он – замечательный голкипер и заслужил право сыграть на чемпионате мира. Я попрошу Юргена Клинсманна доверить Кану ворота сборной», - заявил Йенс Леманн. Главный тренер сборной Германии пошел на встречу пожеланиям Йенса. В субботу ворота немецкой сборной будет защищать Оливер Кан, передает livesport.ru