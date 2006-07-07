«Тур де Франс». Победу на 5-м этапе празднует испанец

Испанский велогонщик Оскар Фрейре Гомес из команды «Робобанк» стал победителем 5-ого этапа веломногодневки «Тур де Франс», проходившего между городами Бове и Кан. Второе место у бельгийца Тома Боонена, третье – у испанца Иньяки Исаси.

В Нормандии через велокараван прошел дождевой фронт, и на трассе не обошлось без падений. К счастью, никто из спортсменов серьезно не пострадал.

Таким образом, свое лидерство в общем зачете упрочил чемпион мира Том Боонен. Оскара Фрейре победа на этапе вывела на 3-ю позицию.

Настоящая борьба за лидерство на «Тур де Франс» развернется на горных этапах и в гонках с раздельным стартом, первая из которых запланирована на 8 июля. Шестой этап приведет велогонщиков из Нормандии в Бретань. Спортсмены преодолеют путь длиною в 189 километров. Замкнется "Большая петля" 23 июля на Елисейских полях, пишет «СпортОнлайн»