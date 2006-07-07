Суд ограничил возможности НХЛ и НБА

Клуб НХЛ "Атланта Трэшэрз" и команда НБА "Атланта Хокс" не смогут подписывать свободных агентов более чем на один год в период рассмотрения апелляции нынешних владельцев на предыдущее решение, предоставляющее Стиву Белкину право выкупа долей текущих акционеров обеих команд, постановил суд в четверг.

Ранее другие совладельцы команд баскетбольной и хоккейной профессиональных лиг вынудили самого Белкина покинуть ряды собственников клубов из-за диспута по трансферам "Атланты Хокс", пишет «СпортОнлайн»

Нынешние собственники клуба НХЛ приветствовали данное решение суда.

"Это именно то, что мы ожидали", - заявил их адвокат.