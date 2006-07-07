Чемпионат мира по ралли остался без шин Pirelli

Шинная компания Pirelli заявила о своем уходе из чемпионата мира по ралли (WRC) в конце сезона 2006 года. Стоит напомнить, что свои покрышки итальянская компания поставляла раллийным командам в течение последних 34 лет. Однако решение об уходе было принято самым высоким руководством фирмы - об этом заявил директор автоспортивного подразделения Pirelli Пол Хембри.

По его словам, данное решение было принято исключительно по маркетинговым соображениям. "Мы не получаем отдачи от наших инвестиций в эту программу", - отметил Хембри, и затем добавил, что компания осталась без своего главного конкурента, марку Michelin, а также потеряла двух крупных клиентов - команды Peugeot и Mitsubishi. Сейчас шины Pirelli поставляются только заводской команде Subaru и нескольким "частникам".

Напомним, что в этом году Michelin решила поставлять покрышки под другим брендом - BF Goodrich, причем эту резину в 2006 году выбрали сразу шесть крупных команд.

Между тем, Пол Хембри также заявил, что Pirelli может вернуться в чемпионат WRC спустя год - его компания планирует принять участие в тендере на монопольную поставку шин для чемпионата мира по ралли начиная с сезона 2008 года, пишет «Лента.ru»