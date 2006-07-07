В McLaren удовлетворены результатами тестов

На этой неделе в Хересе пара тест-пилотов McLaren за три дня проехала больше 2200 км, команда смогла опробовать некоторые новинки и подготовить машины к европейским Гран-при, сообщает F1News.Ru

Мартин Уитмарш, McLaren: "В августе нас ждет большой перерыв в тестах, а значит нужно проверить массу новых решений, добившись максимальной эффективности от каждого дня на тестовой трассе. Педро де ла Роса и Гэри Паффет провели оценку новых составов резины Michelin, которые мы планируем использовать во Франции и Германии, жаркая погода позволила проверить работу систем охлаждения в условиях близких к тем, которые ждут команды в двух ближайших гонках. Мы удовлетворены проделанной работой, надеюсь эти новинки позволят нам быть конкурентоспособнее".