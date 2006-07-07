Минюст Италии просит амнистировать клубы

Министр юстиции Италии Клементе Мастелла предложил амнистировать клубы, замешанные в скандале с договорными матчами, чтобы не наказывать игроков, завоевавших право участвовать в финале чемпионата мира, передает «Советский Спорт»

«Правительство не может повлиять на этот вопрос, но я считаю, что большинство болельщиков хотят, чтобы клубы простили, - сказал Мастелла. - Как болельщик, хочу сказать следующее: разве это честно, что Фабио Каннаваро и Алессандро дель Пьеро, а также другие игроки, будут играть в третьей лиге после всего того, что они сделали?»

Каннаваро и дель Пьеро выступают за туринский «Ювентус» против которого выдвинуты самые серьезные обвинения, и которому грозит перевод или в серию Б или даже в серию С.

Ранее еще несколько известных личностей высказались за амнистию четырем обвиняемым клубам, но Министр спорта Италии Джованна Миландри назвала такие предложения «идиотизмом».