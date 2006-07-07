Кличко выступает против продажи столичных спортклубов

Известный политик Виталий Кличко считает, что Киеву необходимо оставлять в муниципальной собственности ФК "Арсенал", хоккейный клуб "Сокол" и МБК "Будивельник".

"Распродажа спортивных клубов, принадлежащих городу, или лишение их финансирования - не выход, - сказал Кличко. - Опыт европейских городов показывает, что муниципальные бюджеты хорошо зарабатывают на своих клубах - на рекламе, на спонсорских пакетах".

По мнению Виталия Кличко, проблема только одна - в отсутствии эффективных менеджеров, способных делать на спорте бизнес.

Напомним, что футбольный клуб "Арсенал" не прошел тестирования ПФЛ. Клуб, финансируемый из городского бюджета, может оказаться без средств и прекратить свое существование, пишет «Наш спорт»